Nella notte Prime Video ha rinnovato ufficialmente Fallout per la stagione 2.

Il rinnovo, nell’aria già ancora prima della pubblicazione dello show e nei giorni del debutto in cui ha ottenuto un tax-credit da ben 25 milioni dalla film commisison californiana per spostare la produzione della serie basata sulla IP Bethesda nel Golden State (ECCO I DETTAGLI), è stato annunciato con un nuovo poster sui social, che potete vedere qui sotto. La serie tv tornerà prossimamente, ovviamente in esclusiva Prime Video.

Fallout 2, le dichiarazioni ufficiali dei realizzatori e di Amazon

Deadline propone invece le varie dichiarazioni ufficiali rilasciate dai realizzatori e da Prime Video.

Jonathan Nolan e Lisa Joy di Kilter Films dicono:

Complimenti ai nostri straordinari showrunner, Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner, al nostro cast straordinario, a Todd e James e a tutte le leggende di Bethesda, e a Jen, Vernon e all’incredibile team di Amazon l’incredibile supporto dato a questa serie. Non vediamo l’ora di far saltare in aria il mondo ancora una volta!

Todd Howard di Bethesda aggiunge:

È stato uno dei progetti più spettacolari di cui abbiamo mai fatto parte. Jonah e il suo team hanno fatto un lavoro incredibile, e siamo felicissimi non solo per come le persone abbiano accolto la serie ma anche perché potremo lavorare ancora di più con queste persone incredibili.

Jennifer Salke, capo degli Amazon MGM Studios, esprime tutta la sua soddisfazione:

Jonah, Lisa, Geneva e Graham hanno affascinato il mondo con questo innovativo e spettacolare viaggio. L’asticella era già alta per gli amanti di questo iconico videogioco, e finora sembra che abbiamo superato le loro aspettative, facendo conoscere la saga a milioni di altre persone. Il cast guidato da Ella Purnell, Aaron Moten, Walton Goggins e Kyle MacLachlan ha fatto un lavoro straordinario. Vorremmo ringraziare Jonah e Lisa e i nostri amici di Bethesda per voluto lavorare con noi, così come Geneva e Graham per essersi uniti come showrunner. Siamo entusiasti di annunciare la seconda stagione dopo solo una settimana e non vediamo l’ora di portare ancora più in profondità il pubblico nel surreale mondo di Fallout.

Fallout è disponibile su Prime Video.

Fallout: la trama

Basata su una delle più grandi serie di videogiochi di tutti i tempi, Fallout è la storia di chi ha e chi non ha in un mondo in cui non c’è quasi più nulla da avere. 200 anni dopo l’apocalisse, i gentili abitanti dei lussuosi rifugi antiatomici sono costretti a tornare nell’infernale paesaggio irradiato che i loro antenati si sono lasciati alle spalle e sono scioccati nello scoprire un universo incredibilmente complesso, allegramente bizzarro e incredibilmente violento che li aspetta.

Jonathan Nolan e Lisa Joy sono executive producer, Nolan ha diretto i primi tre episodi. Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner sono executive producer, autori e co-showrunner. Il include Ella Purnell (Yellowjackets), Walton Goggins (The Hateful Eight), Aaron Moten (Emancipation – Oltre la libertà) oltre a Moisés Arias (Il re di Staten Island), Kyle MacLachlan (Twin Peaks), Sarita Choudhury (Homeland), Michael Emerson (Person of Interest), Leslie Uggams (Deadpool), Frances Turner (The Boys), Dave Register (Heightened), Zach Cherry (Scissione), Johnny Pemberton (Ant-Man), Rodrigo Luzzi (Dead Ringers – Inseparabili), Annabel O’Hagan (Law & Order: Unità Vittime Speciali) e Xelia Mendes-Jones (La Ruota del Tempo).

Fonte: Twitter

