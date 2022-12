NBC ha annunciato lo sviluppo di una nuova dramedy intitolata For Better And Worse, progetto creato da Ian Deitchman e Kristin Robinson, che sarà sviluppata in collaborazione con Absecon Entertainment di Rachel Kaplan e Universal Television.

La serie racconterà l’evoluzione di una coppia, seguendo tre diverse fasi del loro matrimonio: da quando iniziano a frequentarsi alla nascita dei figli, fino al momento in cui sono di nuovo soli dopo la partenza per il college dei ragazzi.

Deitchman e Robinson hanno recentemente co-prodotto As We See It di Jason Katims per Amazon Prime Video, oltre ad aver lavorato a Ordinary Joe e Rise per NBC, The Bold Type per Freeform, e Almost Family per Fox.

La coppia ha iniziato a lavorare con Parenthood per NBC, proseguendo poi la loro esperienza con Carnival Row e Z: The Beginning of Everything.

Fonte: Deadline