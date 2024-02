In onda su Fox

FX ha annunciato la data di uscita di The Veil e Clipped, e quando è previsto il ritorno sugli schermi di American Horror Story: Delicate e Welcome to Wrexham.

La seconda parte della stagione dello show antologico creato da Ryan Murphy e Brad Falchuk arriverà sugli schermi mercoledì 3 aprile su FX e il giorno successivo su Hulu. Le quattro puntate inedite saranno invece disponibili sui mercati internazionali grazie a Disney+.

La stagione 3 di Welcome to Wrexham arriverà giovedì 18 aprile e il giorno successivo su Hulu. La docuserie che segue Ryan Reynolds e Rob McElhenney mentre gestiscono una squadra di calcio mostrerà quello che accade in campo e negli spogliatoi, mentre il team affronta una delle partite più importanti di sempre.

Lo show sarà disponibile sugli schermi italiani grazie a Disney+.

Martedì 30 aprile debutterà The Veil con i primi due episodi su Hulu. Le altre quattro saranno distribuite ogni martedì. A livello internazionale sarà disponibile su Disney+.

Al centro della trama c’è il rapporto sorprendente e complicato tra due donne alle prese con un gioco mortale mentre viaggiano da Istanbul a Parigi e Londra. Una donna ha un segreto e l’altra la missione di rivelarlo prima che migliaia di vite vengano perso. Nell’ombra ci sono i servizi segreti americani e francesi che devono collaborare per evitare un potenziale disastro.

Nel cast ci sono Elisabeth Moss, Yumna Marwan, Dali Benssalah e Josh Charles.

Steven Knight è autore e produttore dello show.

Martedì 4 giugno debutterà Clipped su Hulu. Le sei puntate successive saranno distribuite ogni settimana, in Italia su Disney+.

Il progetto si ispira al podcast The Sterling Affair e seguirà lo scontro tra un’organizzazione legata al basket e un matrimonio in crisi.

Nel cast ci sono Jacki Weaver, Laurence Fishburne, Ed O’Neill and Cleopatra Coleman star alongside Kelly AuCoin, J. Alphonse Nicholson, Rich Sommers, Corbin Bernsen, Clifton Davis e Harriet Sansom Harris.

Gina Welch ha creato la serie, di cui è anche showrunner.

Segnerete nei vostri calendari la data del ritorno di AHS: Delicate e Welcome to Wrexham e del debutto di Clipped e The Veil?

