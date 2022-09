Gen V: concluse le riprese dello spin-off di The Boys

Si sono ufficialmente concluse le riprese di Gen V, lo spin-off di The Boys ambientato al college che stando alle prime voci sarà strettamente legato alla serie madre.

“Sì, la produzione di GEN V sta terminando“, scrive il profilo ufficiale di Prime Video. “No, non vi diciamo ancora quando uscirà“.

Yea, we’re wrappin GEN V production. No, we ain’t tellin ya when it’s coming out yet. pic.twitter.com/BGiaX6fNjA — THE BOYS (@TheBoysTV) September 16, 2022

Sebbene i dettagli della serie non siano ancora stati svelati, Eric Kripke, showrunner di The Boys, ha lasciato intendere che gli avvenimenti della terza stagione saranno fondamentali per Gen V.

Gen V sarà ambientato nell’unico college americano esclusivamente per supereroi, gestito dalla Vought International. Viene descritta come una serie irriverente, vietata ai minori e che esplora le vite dei Supes in piena crisi ormonale e competitivi mentre mettono alla prova i loro confini fisici, sessuali e morali, gareggiando per i migliori contratti nel migliori città.

Oltre a Charlie Broadway e Chance Perdomo, “Gen V” vede protagonisti Jaz Sinclair, Shelley Conn, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann, Patrick Schwarzenegger, Sean Patrick Thomas e Marco Pigossi.

Michele Fazekas e Tara Butters sono gli showrunner e i produttori esecutivi di “Gen V”. I produttori esecutivi includono Eric Kripke, Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Ori Marmur, Pavun Shetty, Ken Levin, Jason Netter, Garth Ennis, Darick Robertson, Craig Rosenberg, Zak Schwartz, Erica Rosbe e Michaela Starr. Brant Engelstein è co-produttore esecutivo.

La serie sarà prodotta da Sony Pictures Television Studios e Amazon Studios, in associazione con Kripke Enterprises, Point Grey Pictures, e Original Film.

