(Le terrificanti avventure di Sabrina) sarà il protagonista delloliceale di, in sviluppo sempre per Amazon Prime Video.

L’attore sostituirà Shane Paul McGhie che la scorsa settimana ha abbandonato la serie al fianco della collega Aimee Carrero, ve ne abbiamo parlato a questo link. Nello spin-off di The Boys sui G-Men, gli adolescenti con super poteri parodia degli X-Men, ci saranno anche Jaz Sinclair, Lizze Broadway, Reina Hardesty e Maddie Phillips.

La serie sarà prodotta da Sony Pictures Television Studios e Amazon Studios, in associazione con Kripke Enterprises, Point Grey Pictures, e Original Film.

Le prime tre puntate della terza stagione di The Boys arriveranno su Prime Video il 3 giugno 2022. Il primo teaser degli episodi inediti mostrava Starlight e Homelander e i video della serie Seven on 7 with Cameron Coleman, distruita su YouTube, hanno regalato dei dettagli di quanto accaduto dopo il termine della seconda stagione.

