Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il primo episodio di Gen V, lo spinoff di The Boys, contiene un ironico riferimento a WandaVision, la serie Marvel.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Nella puntata intitolata God U, Marie (Jaz Sinclair) ed Emma (Lizzie Broadway) si avvicinano alla famosa studentessa Justine (Maia Jae Bastidas), che fa l’attrice. Proprio lei svela di aver fatto un’audizione per la versione di Vought di WandaVision.

Justine spiega infatti:

Mi faranno fare un’audizione per questa miniserie su Vought+. Si tratta di una cosa sui supereroi ma elevata, una meditazione sul dolore raccontata attraverso 70 anni di sitcom. E Zach Braff è alla regia.

Avevate notato il riferimento a WandaVision presente nel primo episodio di Gen V?

La serie è ambientata alla Godolkin University School of Crimefighting, l’unica università americana indirizzata ai “giovani dotati”, un ambiente “confortevole” creato appositamente dalla Vought per allevare la nuova generazione di eroi. Gen V esplorerà le vite di Supereroi ormonali e competitivi che mettono alla prova i loro limiti fisici, sessuali e morali, gareggiando per diventare i primi della scuola.

Nel cast compaiono Jaz Sinclair, Lizze Broadway, Chance Perdomo, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann, Shelley Conn, Patrick Schwarzenegger, Sean Patrick Thomas, Marco Pigossi. Rivedremo anche Jessie T. Usher, Colby Minifie e P.J. Byrne.

La serie sarà prodotta da Sony Pictures Television Studios e Amazon Studios, in associazione con Kripke Enterprises, Point Grey Pictures, e Original Film.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti presenti nella nostra scheda.

Fonte: ComicBook

Le serie imperdibili