Rian Johnson ha recentemente svelato che il cameo di Nathasha Lyonne in Glass Onion nasconde un piccolo easter egg di Poker Face, la serie tv del regista al momento in onda su Peacock.

In una recente intervista con Variety, Johnson ha rivelato che il divertente cameo di Natasha Lyonne in Glass Onion prende in giro la loro collaborazione in Poker Face. Nonostante abbia interpretato se stessa nel sequel di Knives Out, Johnson spiega che l’aspetto dell’attrice ha un riferimento al suo personaggio di Poker Face:

Sei pronto per un vero e proprio colpo di scena? Nel cameo in ‘Glass Onion’, interpreta se stessa – ma è truccata e acconciata come Charlie nella sua roulotte sul set di ‘Poker Face’. Quindi, nel mondo di “Glass Onion”, “Poker Face” è una serie tv che la sua amica Natasha sta girando. Stiamo tessendo una rete contorta.

I dieci episodi di Pokerface hanno come protagonista Natasha Lyonne nel ruolo di Charlie Cale, una detective privata che sa distinguere immediatamente chi mente, a prescindere dal loro alibi. Mentre viaggia a bordo della sua Plymouth Barracuda del ’69, Cale si ritrova costantemente alle prese con nuovi casi da risolvere.

Tantissime le star che appariranno negli episodi e nell’elenco ci sono anche Adrian Brody, Joseph Gordon-Levitt, Cherry Jones, Tim Meadows, Nick Nolte, Rhea Perlman, Ron Perlman, Jameela Jamil, Judith Light, Chloë Sevigny, Hong Chau, Lil Rey Howey, Stephanie Hsu, Tim Blake Nelson, Charles Melton, Coltan Ryan, Luis Guzmán, Ellen Barkin, Clea DuVall, Benjamin Bratt, S. Epatha Merkerson, Danielle MacDonald, Rowan Blanchard, Simon Helberg, Brandon Michael Hall, Reed Birney, Angel Desai, Audrey Corsa, Chelsea Frei, Dascha Polanco, Jasmine Aiyana Garvin, Leslie Silva, Megan Suri, Niall Cunningham, Nicholas Cirillo, e Shane Paul McGhie.

Lyonne è coinvolta anche come produttrice della serie, mentre Johnson ha scritto e diretto varie puntate.

Al momento non ci sono notizie sull’eventuale data d’uscita di Pokerface in Italia.

