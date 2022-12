Glass Onion: la guida completa a tutti i cameo e riferimenti alle celebrità presenti nel film

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Glass Onion – Knives Out, ora disponibile su Netflix (LEGGI LA RECENSIONE), è pieno di cameo e riferimenti a diverse celebrità, più o meno riconoscibili. Li abbiamo raccolti tutti: li trovate di seguito. Ovviamente non proseguite la lettura se non volete incappare in SPOILER sul film.

La chiamata con gli amici di Benoit Blanc su Zoom

Mentre è annoiato in casa senza un mistero da risolvere e fuori siamo nel pieno della pandemia di Covid, Benoit Blanc (Daniel Craig) gioca con alcuni amici ad Among Us e poi con loro partecipa a una videochiamata su Zoom. Sullo schermo vediamo apparire la star dell’NBA Kareem Abdul-Jabbar, le attrici Natasha Lyonne e Angela Lansbury e il leggendario compositore Stephen Sondheim (questi ultimi due nella loro ultima apparizione sullo schermo).

Le persone coinvolte non sono del resto scelte a caso, ma hanno tutte un legami col genere mystery. Angela Lansbury è stata Jessica Fletcher nella celebre serie La signora in giallo. Stephen Sondheim ha co-sceneggiato il thriller Un rebus per l’assassino, Kareem Abdul-Jabbar ha co-scritto diversi romanzi con protagonista Mycroft Holmes. Natasha Lyonne, infine, sarà la protagonista della serie comedy mystery Poker Face, ideata da Rian Johnson, regista di Glass Onion.

Jake Tapper

Tapper compare nei panni di se stesso su un programma televisivo della CNN, mentre intervista il governatore Claire Debella (Kathryn Hahn).

Yo-Yo Ma e la Fuga di Bach

Quando riceve la scatola con l’enigma da risolvere inviatole da Miles (Edward Norton), Birdie (Kate Hudson) è ad una festa piena di gente. Per venirne a capo, collabora con i suoi amici “a distanza” ma ecco che, quando parte una melodia da riconoscere, ad aiutarla accorre a sorpresa il celebre violoncellista Yo-Yo Man, che coglie l’occasione per spiegare il significato di “Fuga”.

Ethan Hawke come “The Efficient Man”

Anche Ethan Hawke appare in un cameo in Glass Onion. Il suo personaggio, denominato “The Efficient Man”, saluta gli ospiti in attesa della loro barca per visitare l’isola di Miles e spruzza sulla lingua di ciascuno una sostanza che elimina il Covid. Rian Johnson ha raccontato che l’apparizione è stata possibile solo perché l’attore perché si trovava in Europa durante le riprese di Moon Knight.

Joseph Gordon-Levitt come voce del gong della villa di Miles

Quando gli ospiti di Miles arrivano sull’isola privata del miliardario, sentono un forte “dong” che il proprietario rivela essere l’effetto di un gong che suona ogni ora ed è stato composto da Philip Glass. Joseph Gordon-Levitt dà la voce al gong, continuando la sua tendenza ad apparire in ogni film di Rian Johnson.

Il Kombucha di Jared Leto

Nella piscina di Miles, i suoi amici bevono un tè Kombucha in versione hard prodotto da Jared Leto. Questo contiene il 9% di alcol e in seguito provoca una notevole sfogo “alcolico” di Helen (Janelle Monáe), fondamentale per il proseguimento della storia.

Hugh Grant come partner di Benoit

Il regista aveva anticipato che Benoit Blanc è queer: a circa metà di Glass Onion facciamo conoscenza del compagno del personaggio, Philip, che apre la porta dell’abitazione del protagonista mentre sta facendo dei lavori in casa. Il personaggio è interpretato nientemeno che da Hugh Grant.

La salsa piccante di Jeremy Renner

Un altro prodotto fittizio creato per Glass Onion è la salsa piccante di Jeremy Renner. La vediamo quando Miles si vanta dell’esclusiva gamma che possiede di questo particolare condimento.

Serena Williams come personal trainer

Serena Williams è una delle tenniste più note a livello mondiale, vincitrice per ben 23 volte del Grande Slam, ma nella villa di Miles è ridotto a personal trainer. Quando Benoit e Helen si ritrovano nella grande palestra del miliardario per fare il punto della loro indagine sull’assassino, vengono interrotti dalla voce di Williams, che appare su uno schermo interattivo e chiede ai due se vogliono allenarsi. Al loro rifiuto, aggiunge “Fate come volete, sono pagata ad ore“.

