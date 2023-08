Dave Coulier ha svelato che sarebbe disposto a tornare sul set per realizzare un’altra serie sequel di Gli amici di papà.

L’interprete di Joey Gladstone ha spiegato a Yahoo! Entertainment che un nuovo progetto che continui la storia dei personaggi potrebbe permettere di rendere omaggio a Bob Saget:

Penso che dovremmo fare Fullest House in cui manteniamo vivo Bob, parliamo di lui e la sua eredità rimane intatta. Potrebbe essere come il cast di Friends, ma con noi che siamo tutti adulti. Siamo distanti dai ragazzini e ritorniamo a essere una famiglia.

Coulier ha infatti scherzato sul fatto che dopo Full House e Fuller House, in Italia serie intitolate Gli amici di papà e Le amiche di mamma, potrebbe essere il turno di Fullest House.

Dave ha ribadito:

Come ho detto in precedenza, non escluderei del tutto la realizzazione di un’altra serie.