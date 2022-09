Gli Anelli del Potere: Amazon sospende le valutazioni della serie per 72 ore

A poche ore dal debutto dei primi episodi, Amazon ha deciso di sospendere le valutazioni della serie Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere a causa dell’eccessivo numero di recensioni negative.

Gli utenti della piatttaforma di streaming potranno continuare a valutare il nuovo progetto basato sulla saga di Tolkien, ma i loro voti resteranno in sospeso per 72 ore per poter controllare che si tratti di una recensione reale e non dell’opera di troll e hater.

La stessa procedura non verrà però seguita su IMDb, nonostante il sito sia di proprietà di Amazon.

Attualmente la serie Il Signnore degli Anelli: Gli anelli del potere è ferma su Rotten Tomatoes a quota 37% di voti positivi dopo essere stata vittima di Review Bombing ed essere stata sommersa dalle critiche negative.

Fonte: The Hollywood Reporter