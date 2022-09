Gli Anelli del Potere bombardato di recensioni negative su IMDb, MetaCritic e RottenTomatoes

Poche ore dopo l’uscita dei primi due episodi de Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere su Prime Video, gruppi di utenti li stanno letteralmente bombardando di recensioni negative su IMDb, RottenTomatoes e MetaCritic, rendendo sostanzialmente priva di utilità l’audience score.

Cos’è il review bombing

Come riporta Wikipedia, Il review bombing è un fenomeno online in cui un grande gruppo di persone (ma a volte anche una singola persona con molteplici account) lasciano recensioni negative online nel tentativo di boicottare le vendite o la popolarità di un’opera (spesso film, serie tv o videogiochi), in particolare per attirare l’attenzione verso un problema particolare. Mentre un review bombing potrebbe essere una conseguenza dell’effettiva cattiva qualità del prodotto, a volte i motivi sono legati a questioni culturali o politiche relative al prodotto o a chi lo vende, in alcune occasioni come mezzo di trolling.

Recensioni della critica vs. recensioni del pubblico

Un recente caso di review bombing è capitato con The Eternals. Nel caso de Gli Anelli del Potere, su RottenTomatoes al momento i primi due episodi hanno l’83% di recensioni positive della critica e il 38% del pubblico. Su Metacritic il Metascore (legato alle recensioni della critica) è di 71, l’User score è di 2.5. Su IMDb la valutazione degli utenti è di 6.3, con ben il 26% di voti equivalenti a 1.

Ovviamente stiamo parlando di review bombing perché è curioso come nelle primissime ore dopo l’uscita della serie siano comparsi così tanti voti estremamente negativi. In questi mesi la serie è stata spesso presa di mira online per via della decisione di proporre un cast inclusivo e di dare spazio a personaggi femminili più di quanto forse alcuni si aspettavano. Sui social, in particolare, il dibattito è diventato particolarmente acceso. In queste ore, comunque, sono anche numerosi i commenti di chi ha apprezzato la serie.

