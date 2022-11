Gli Anelli del Potere, Billy Boyd: “Ho amato la serie”

Billy Boyd è stato uno dei protagonisti della trilogia originale della saga Il Signore degli Anelli e ha ora condiviso il suo commento alla serie Gli Anelli del Potere.

L’interprete di Pipino, in un’intervista rilasciata a Syfy Wire, ha spiegato:

L’ho vista. Mi è piaciuta davvero molto. Essendo un fan di Tolkien ho amato poter rivedere tutti questi luoghi, alcuni introdotti per la prima volta. Vedere Khazad-dûm e Numenor, e tutti gli altri luoghi… Penso che quello mi abbia dato la gioia più grande. Penso che il modo in cui si siano spostati da un luogo all’altro l’abbia resa davvero guardabile, secondo me. Pensi ‘Oh, eccoci a Numenor’ e poi ti ritrovi nell caverne di Khazad-dûm. Ho amato quell’aspetto. E vedere certe cose come gli anelli per la prima volta… Tutto quello per me è stato davvero gioioso. L’ho amata!