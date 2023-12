J.A. Bayona, regista della serie, ha svelato che una scena importante della prima stagione della serie Il Signore degli Anelli: gli anelli del potere con al centro Galadriel stava per essere tagliata.

Nella prima puntata si vede il personaggio interpretato da Morfydd Clark a bordo di un’imbarcazione e decide di continuare la sua ricerca di Sauron, considerata troppo costosa per essere girata. Nel secondo episodio, inoltre, una creatura marina l’aggredisce, altro momento che ha rischiato di non arrivare sugli schermi televisivi.

Bayona, intervistata da NME, ha dichiarato:

Non era così costosa. Li ho convinti che saremmo stati in grado di girare quella scena rimanendo nel budget… Ho fatto molte cose che i produttori erano convinti non saremmo stati in grado di mettere in quelle puntate e rimanendo nel budget e nelle tempistiche previste…