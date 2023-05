Sul set di Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere era a disposizione una terapista per aiutare il cast e la troupe ad affrontare le critiche e i commenti razzisti.

Ismael Cruz Córdova, intervistato da Variety, ha infatti raccontato che la situazione era stata causata dalle scelte compiute per il casting. L’attore ha sottolineato:

Ismael ha aggiunto:

Ho amato vederla lì, anche se non abbiamo parlato. Sapevo che c’era qualcuno che mi poteva vedere completamente. Non era solamente presente per me come attore.