La seconda stagione di Good Omens è ora finalmente disponibile in streaming su Prime e continua a raccontare le avventure di Crowley (David Tennant) e Aziraphale (Michael Sheen). La prima stagione si ispirava all’omonimo libro di Neil Gaiman e Terry Pratchett, e sebbene il libro non abbia mai avuto un seguito, Gaiman ha scritto comunque la nuova stagione dello show. Recentemente, ha rivelato che la seconda stagione funge da collegamento tra il primo libro e la sua idea originale di sequel. Inoltre, la nuova stagione si conclude con un cliffhanger per Crowley e Aziraphale, suscitando già l’ansia dei fan in attesa che ricevano qualche notizia sul futuro. Oggi, Gaiman ha condiviso su Twitter come i fan possono contribuire a rendere possibile un’altra stagione.

“È pianificata e tracciata e se non ci fosse lo sciopero degli sceneggiatori la starei scrivendo in questo momento“, ha risposto Gaiman a un fan che gli ha chiesto se c’è speranza per un’altra stagione. “I modi per contribuire a far sì che Good Omens abbia una terza stagione sono A) guardare la seconda stagione, B) far sì che le persone che non conoscono Good Omens inizino a guardare la S1 e C) incoraggiare gli studios a negoziare con la WGA“.

Potete leggere il suo tweet qui sotto:

There's hope for a season 3? — AgnesAnneM (@AgnesAnneM) July 29, 2023

Che ne pensate? Sperate venga realizzata una stagione 3 della serie Good Omens?

Potete trovare gli aggiornamenti sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

