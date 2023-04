Misha Collins, che interpreta Harvey Dent in Gotham Knights, ha anticipato ai fan che non hanno ancora visto il vero Due Facce.

Parlando con TV Insider, Collins ha spiegato che se nell’episodio “More Money, More Problems” presenta agli spettatori una versione di Harvey Dent che è molto diversa dal procuratore distrettuale che abbiamo imparato a conoscere, non si tratta ancora di Due Facce:

Da questo punto in poi della stagione, lo show approfondisce davvero gli aspetti più sporchi della storia di Harvey Dent. Ne vediamo il disfacimento; lo vediamo sbianchirsi e cercare di tenersi insieme… sta combattendo una vera lotta con se stesso. Ogni episodio sarà incredibilmente frustrante per il pubblico perché non vorranno aspettare un’altra settimana prima che esca quello successivo.