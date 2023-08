È il Grande Cocomero, Charlie Brown è uno dei corti animati dei Peanuts più amati di sempre, ed è strano che non abbia mai ricevuto un sequel.

Craig Schulz, figlio del creatore Charles Schulz, e produttore dei nuovi speciali dei Peanuts, ha svelato perché non hanno mai prodotto un nuovo corto di Halloween:

In tutti questi casi, ha portato a lunghe conversazioni tra me, mio ​​figlio, il nostro gruppo qui a Santa Rosa, composto da oltre 20 persone, e ciò che pensiamo sia giusto o sbagliato. E abbiamo avuto idee per uno speciale natalizio, ma i tre grandi eventi – Natale, Cocomero e Ringraziamento – sono così sacrosanti che non li toccheremo mai. Ma non avevamo paura di andare al limite, quindi ci abbiamo pensato. Ma ci piace la strada che stiamo percorrendo in questo momento piuttosto che provare semplicemente a riprodurre qualcosa del genere. Quindi vedremo dove andrà a finire.

Capodanno è un buon esempio. Abbiamo fatto Snoopy Presents: For Auld Lang Syne, che è uno speciale di Capodanno. E Capodanno era stato fatto probabilmente almeno due volte in passato, negli speciali di animazione. Quindi è stato un modo diverso di interpretarlo, e penso che abbia aggiunto molte emozioni che forse l’originale non aveva. Mio figlio Brian me lo ripete sempre a casa. Se non c’è emozione, non facciamolo. E segue questo principio per ogni cosa che fa, il che è positivo.