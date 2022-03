Durante il week end si è diffusa una voce secondo la quale fosse in produzione unadiper Disney+, incentrata su delle giovanie il loro rapporto con

Il regista e sceneggiatore James Gunn non è nuovo a smentire i rumor falsi, e ha negato non solo la produzione dello show, ma perfino il prenderne in considerazione l’idea. Come potete leggere nel tweet qui sotto, Gunn ha puntualizzato che il rapporto tra Thanos e le due figlie adottive non è di amore familiare, dato che il titano pazzo le torturava.

lol no – he tortured them, not exactly a “family-like” relationship https://t.co/3t9QzzOrch — James Gunn (@JamesGunn) March 13, 2022

Lol no, le torturava, non è esattamente una relazione familiare

Guardiani della Galassia vol. 3 è previsto per il 5 maggio 2023, le riprese sono al momento in corso e Gunn sta venendo torturato da dei portachiavi e miniature di Rick e Morty, ve ne abbiamo parlato nell’articolo disponibile al link qui sotto:

Per Disney+, James Gunn sarà coinvolto nello speciale di Natale dei Guardiani della Galassia e nella serie I Am Groot, dedicata al piccolo Groot.

Avreste voluto una serie prequel sui Guardiani della Galassia? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Comic Book