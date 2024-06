La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il primo episodio della stagione 2 di House of the Dragon si è concluso con dei momenti drammatici e lo showrunner Ryan Condal ha spiegato i cambiamenti rispetto al libro scritto da George R.R. Martin.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Negli ultimi minuti si assiste infatti alla sconvolgente morte di Jaehaerys Targaryen, il nipote di Alicent Hightower (Olivia Cooke), e figlio di Re Aegon II (Tom Glynn-Carney) e della regina Helaena (Phia Saban).

A ucciderlo sono due uomini soprannominati Sangue e Formaggio che si introducono a palazzo su ordine di Daemon Targaryen (Matt Smith) con l’obiettivo di trovare e uccidere Aemond Targaryen (Ewan Mitchell) per vendicare la morte di Lucerys, decidendo poi di togliere la vita al bambino, convinti che soddisfi la richiesta di “un figlio per un figlio”. I due si imbattono infatti nella Regina e i suoi due gemelli, un maschio e una femmina, e la obbligano a indicare chi è l’erede al trono. Helaena fugge quindi con la piccola Jaehaera da Alicent, che in quel momento è insieme a Criston Cole (Fabien Frankel), mentre Sangue e Formaggio decapitano suo figlio.

Tra le pagine scritte da Martin, i due uomini non ricevono la richiesta di uccidere Aemond, ma solo un generico “occhio per occhio, figlio per figlio” e Rhaenyra non aveva chiesto di uccidere Aemond.

L’uccisione si svolge nella stanza da letto di Alicent, dove i due attendono Helaena sapendo che porterà i figli per augurarle la buona notte. La Regina sceglie inoltre Maelor, sperando che Jaeherys venga risparmiato, e Sangue e Formaggio crudelmente fanno notare al bambino che la madre lo vuole morto, prima di uccidere comunque il fratello maggiore.

Ryan Condal ha spiegato che Martin ha volutamente inserito tre narrazioni e spesso i punti di vista non sono in linea uno con l’altro, quindi la sfida nel creare l’adattamento è trovare la parte della storia che possa trasportare gli spettatori al centro degli eventi come li hanno delineati gli autori della serie.

Lo showrunner ha quindi sottolineato che Rhaenyra sta ancora cercando di ottenere vendetta, ma avrebbe scelto un obiettivo con qualche valore strategico o che le conceda un vantaggio militare:

Ovviamente, se avesse ucciso Aemond, non solo sarebbe stato punito per il suo tradimento e l’uccisione di Luke, ma avrebbe eliminato il cavaliere che ha il più grande drago al mondo e questo avrebbe creato immediatamente un vantaggio per la loro fazione. Rhaenyra lascia che la sua rabbia prenda il controllo della sua voce, e penso sia qualcosa che non avevamo visto molte volte, specialmente nella stagione 1. Stava sempre cercando di mediare quel fuoco. E in questa stagione, dopo la morte del figlio, lascia finalmente che quel fuoco arda.

La necessità di comprimere la narrazione ha portato al fatto che nella serie non esiste Maelor e nella versione televisiva i figli di tutti i personaggi sono più giovani rispetto al romanzo.

L’attrice Phia Saban, interprete di Helaena ritiene che la scena dell’uccisione sia forse ancora più straziante:

C’è qualcosa nel fatto che non possa fuggire da quella situazione e che abbia detto: ‘Sì, lui’, e quello è un peso enorme su di lei. Ma penso inoltre che avesse provato la sensazione di non avere un’altra opzione perché non si sia mai trovata così a rischio, è la situazione più complicata della sua intera esistenza, quindi quando le dice ‘Dimmi quello giusto o farò delle cose terribili ai tuoi figli’, lei gli crede. Pensa di non poter causare altri problemi, deve essere completamente onesta. E ritengo sia ancora più straziante il fatto che lo sia.

Condal ha spiegato che erano consapevoli del fatto che quel momento sarebbe stato orribile e brutale, decidendo che non voleva fosse sopra le righe o gratuito. Con gli autori si è discusso a lungo e si è deciso che l’idea della sequenza fosse di mostrare un crimine andato nel modo sbagliato. Visivamente si passa quindi dal seguire Sangue e Formaggio, spingendo gli spettatori a chiedersi cosa accadrà, al punto di vista di Helaena, mostrando la sua esperienza, non conoscendo inoltre in realtà Jaehaerys. Mostrare il terribile evento dallo sguardo della madre dà, secondo Condal, più significato alla scena:

In modo istintivo sai cosa sta accadendo fuori dall’inquadratura, ma è il fatto che si è emotivamente coinvolti dall’esperienza attraverso gli occhi di Helaena che continua a colpirmi, e l’ho vista 100 volte.

Il cambiamento nella storia di Alicent, inoltre, aggiunge un livello di vergogna e senso di colpa perché Criston è il capo delle guardie e avrebbe dovuto assicurarsi che il castello fosse al sicuro, spingendo quindi a chiedersi cosa sarebbe accaduto se non avessero avuto quella relazione. Alicent e Criston si sentiranno quindi completamente colpevoli per quanto accaduto.

Ryan ha successivamente spiegato che si è deciso di lasciare in sospeso le istruzioni date da Daemon, in modo che siano gli spettatori a decidere se è stato lui a ordinare di non ritornare a mani vuote o se si tratti di un errore di giudizio.

Lo showrunner ha poi parlato del fatto che Helaena fosse preoccupata per i “ratti” e di come il personaggio alle volte non venga tenuto in considerazione quando parla, essendo considerata strana. Condal ha spiegato che non ha poteri, ma è “sintonizzata su una diversa frequenza”, anche se non riesce a interpretare i segnali, come se vedesse delle cose ma non capisse di cosa si tratta fino a quando non accadono, aspetto che rappresenta il peso del suo “dono”. Nella scena finale si assiste quindi a una risposta davvero umana:

Si tratta di shock, e passa dal panico dell’idea di essere inseguita al momento in cui arriva in fondo alle scale e si chiede ‘Okay, dove vado? Dove vado ora?’. Sta correndo per salvarsi e cercando di capire dove può andare.

Che ne pensate dei cambiamenti effettuati sulla scena finale del primo episodio della stagione 2 di House of the Dragon rispetto al libro? Siete d’accordo con lo showrunner?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Variety, The Hollywood Reporter