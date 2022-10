La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Alicent e Rhaenyra sono alla guida delle due fazioni che si combattono il trono in House of the Dragon, ma cosa succederebbe se fossero alleate?

Vulture ha posto la domanda a Olivia Cooke e Emma D’Arcy e le due si sono trovate stranamente d’accordo su una improbabile alleanza tra i loro personaggi:

Emma: Questo è lo scenario definitivo. Rhaenyra porta quella leadership a tratti maschile e quell’aspetto focoso e decisivo che le persone sembrano apprezzare. Ma Alicent ha effettivamente le competenze necessarie per gestire e pianificare con anticipo. Olivia: Pazienza e un po’ più di metodo. Sarebbero come lo yin e lo yang. Sarebbe così bello.

Nel cast di House of the Dragon, disponibile dallo scorso 22 agosto su Sky e Now e ambientata 193 anni prima di Game of Thrones, ci sono Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, e Graham McTavish.

