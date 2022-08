Nel cast di House of the Dragon ci sarà anche l’attore Graham McTavish che ha rivelato qualche nuovo dettaglio riguardante il personaggio di Harrold Westerling.

In un’intervista rilasciata a ComicBook.com, l’attore ha dichiarato:

Per diventare un membro della Guardia Reale devi in pratica rinunciare a tutti i legami, quindi nessuna moglie, niente soldi, nessun titolo, nessun castello, tutte queste cose… Ed è quasi come un ordine religioso che è simile all’Ordine dei Templari, una specie di gruppo di guerrieri religiosi in un modo strano… E come questo tipo di personaggi, personaggi storici, è un individuo con una morale molto integerrima. Lui è davvero onesto, discreto, ma sente e vede tutto. La sua dedizione principale direi che è Rhaenyra con cui ha quasi un rapporto simile a padre-figlia. E, penso, sia segretamente davvero felice per il fatto che sia nominata erede al trono. Penso creda che sia davvero capace e farà un lavoro grandioso.