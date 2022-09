La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nell’episodio 6 di House of the Dragon, la storia di Laena Velaryon cambia rispetto a quanto visto nel libro Fire and Blood. Ovviamente, se non avete ancora visto l’episodio, non proseguite nella lettura per non rischiare spoiler.

Nel libro, la sorella di Laenor, Laena Velaryon, muore in un modo molto più convenzionale, per complicazioni dovute al parto e non bruciata dal suo drago.

In una recente intervista con Variety, lo showrunner Ryan Condal ha spiegato le differenze:

Laena è una valchiria. È una cavalcatrice di draghi. Abbiamo incontrato quella bambina nell’episodio 2; quella bambina ha rivendicato il drago più grande del mondo. Sembrava che non volesse andare nel modo in cui diceva il libro. Sfortunatamente, a causa della natura della stagione e della narrazione, non siamo riusciti a passare tutto il tempo che penso avremmo voluto passare con Laena. Abbiamo dovuto mantenere la storia in movimento. Quindi volevamo darle un’uscita memorabile e in linea con il suo personaggio. Anche se vediamo Nanna Blondell solo per questo episodio, in quel momento, ti dice molto su chi è ed era Laena.

Nel cast di House of the Dragon, disponibile dallo scorso 22 agosto su Sky e Now e ambientata 193 anni prima di Game of Thrones, ci sono Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, e Graham McTavish.

Sapevate il destino di Laena nel libro rispetto a quanto visto nell’episodio 6 di House of the Dragon? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Variety