House of the Dragon: il primo episodio gratis su YouTube nel giorno di uscita de Gli Anelli del Potere

Che sia una reazione all’uscita in pompa magna de Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere su Prime Video? Non possiamo saperlo, ma certo l’impressione è che la HBO ci tenga a ricordare a tutti che continua ad andare in onda House of the Dragon: dopotutto, sono mesi che si parla di una possibile competizione tra le due colossali serie fantasy.

Non stupisce quindi che il canale via cavo abbia deciso di rendere disponibile per tutti, gratuitamente su YouTube, il primo episodio di House of the Dragon proprio oggi, giorno di uscita dei primi due episodi de Gli Anelli del Potere. L’episodio è stato pubblicato sul canale YouTube di HBO Max, ma non è disponibile in Italia perché la serie va in onda su Sky (e in streaming su NOW).

