La serie I Griffin festeggia nel 2024 i suoi 25 anni e Seth MacFarlane, intervistato dal LA Times, ha parlato del modo in cui riesce ancora a proporre battute irriverenti e umorismo sopra le righe senza essere considerato uno show offensivo.

Il creatore del longevo show ha spiegato:

Stavo per fare una battuta sul fatto che hanno ceduto all’opinione popolare e ha funzionato benissimo. Ma penso realmente che non è quello a cui pensa la maggior parte delle persone quando guardano I Griffin. Gli spettatori possono capire la differenza tra la segnalazione di virtù sui social media e delle vere offese. Se si tratta di un’offesa reale non riesci a uscirne con la comicità.

Seth ha inoltre voluto chiarire:

Una delle cose che I Griffin ha realmente provato a fare in ogni fase è di prendere in considerazione ogni battuta e dire: ‘Okay, se ci venisse chiesto di giustificarlo, potremmo difendere questa battuta in modo intellettuale e spiegare il punto che volevamo evidenziare?’. C’è una sincerità in quell’approccio che penso abbia creato una specie di scudo intorno allo show che esiste ancora oggi.