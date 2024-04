Attenzione: l'articolo contiene spoiler

La serie I Simpson ha mostrato la morte inaspettata di un personaggio dopo ben 35 anni.

Non proseguite, ovviamente, con la lettura se non volete anticipazioni!

Nell’episodio andato in onda sugli schermi americani, intitolato Cremains of the Day, è stato infatti ucciso Larry, uno dei clienti abituali del bar che era stato in passato mostrato mentre beveva con Homer, Carl e Lenny da Moe, fin dalla prima puntata dello show.

Il triste evento riavvicina Homer e i suoi amici, che vanno alla ricerca di un modo per rendere omaggio a Larry.

Durante il funerale si rivela che il nome di Larry era Lawrence Dalrymple e considerava il gruppo di Homer i suoi migliori amici, anche se i sentimenti non erano ricambiati. Larry viene infatti mostrato mentre beve da solo mentre gli altri trascorrono il tempo insieme e vivono avventure.

Marge fa capire al marito e agli altri che non avevano mai notato quanto Larry fosse triste e gli amici decidono quindi di portare le sue ceneri a Serenity Falls, un luogo che sperava di poter visitare in futuro insieme a loro. Durante il viaggio Homer e i suoi amici si avvicinano molto, scoprendo inoltre che Larry era coinvolto in un crimine.

Che ne pensate della scelta di mostrare la morte del personaggio di Larry nella serie I Simpson dopo 35 anni?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: ComicBook

I film e le serie imperdibili