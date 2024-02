Nell’episodio de I Simpson andato in onda ieri negli Stati Uniti c’è anche un momento dedicato a Mario Kart.

Nell’episodio Lisa Gets an F1, come parte di una terapia di immersione per superare l’ansia per la guida sfrenata di Homer, Lisa scopre di essere bravissima nella guida di go-kart e finisce per competere nel circuito ufficiale di corse di kart per bambini. Una notte Homer ha una visione in cui vede la figlia nei panni di Mario, Milhouse nei panni di Yoshi e lo stesso Homer nei panni di Wario.

Mario Kart reference from tonight's new episode of The Simpsons, "Lisa Gets an F1". pic.twitter.com/fagfFUL5YR — VideoGameArt&Tidbits (@VGArtAndTidbits) February 26, 2024

I nuovi episodi de I Simpson sono iniziati l’1 ottobre negli Stati Uniti e arriveranno solo in seguito nel nostro paese.

I Simpson sono disponibili su Disney+.

Fonte: Comic Book

