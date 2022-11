Il Mistero dei Templari: ecco il poster della serie tv

Disney+ ha pubblicato un nuovo poster per la serie tv de Il Mistero dei Templari, in arrivo a dicembre sulla piattaforma streaming.

La serie, che in originale si intitolerà National Treasure: Edge of History, debutterà coi primi due episodi il prossimo 14 dicembre, in esclusiva su Disney+.

Nel cast della serie tv Lisette Alexis, Zuri Reed, Jordan Rodrigues e Antonio Cipriano.

Il franchise cinematografico di National Treasure è incentrato sulla figura di Benjamin Gates — interpretato da Nicolas Cage — un crittologo e cacciatore di tesori appartenente a una famiglia di archeologi che cerca di svelare i segreti legati alle figure più importanti del governo della storia americana. Nel cast, accanto a Cage, vi sono anche Diane Kruger, Justin Bartha, Jon Voight e Harvey Keitel.

Il primo film, uscito nel 2004, ha incassato oltre 347 milioni di dollari in tutto il mondo, mentre il secondo, intitolato Il Mistero delle Pagine Perdute, è uscito nel 2007 e ne ha incassati 457.

Fonte: Comic Book