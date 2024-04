David Benioff, co-creatore della serie insieme a D.B. Weiss e Alexander Woo, ha parlato del possibile futuro della serie Il problema dei 3 corpi, l’adattamento dei romanzi scritti da Liu Cixin realizzato per Netflix.

Il produttore e sceneggiatore, intervistato da Collider, ha condiviso qualche dettaglio di quello che potrebbe accadere in caso di rinnovo.

Benioff ha sottolineato:

Come già accennato in passato, lo show potrebbe avere bisogno di più stagioni prima di concludere la storia raccontata tra le pagine:

Penso che avremmo bisogno di almeno tre, forse quattro, stagioni per raccontare l’intera storia. C’è un epilogo meraviglioso. Penso che noi tre avessimo tutti pensato che l’ultima pagina dell’epica saga di Liu Cixin fosse forse la migliore immagine finale che abbiamo mai incontrato in una saga sci-fi come questa: è incredibilmente emozionante, sorprendente e stiamo quindi sperando davvero di arrivare alla conclusione. Quello vuol dire, spero, che se abbastanza persone guarderanno la serie, allora Netflix ci darà il rinnovo e ci concederà un altro paio di stagioni.