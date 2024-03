I produttori della serie Il problema dei 3 corpi hanno rivelato che una scena ha causato mesi di ritardi nella produzione.

Le riprese dello show stavano per concludersi a metà del 2023, anche se gli showrunner pensavano che il primo episodio causasse troppa confusione e la storia procedesse troppo velocemente.

David Benioff, Dan Wess e Alexander Woo hanno quindi deciso di scrivere una nuova scena da aggiungere vicino all’inizio dello show, ma è poi iniziato lo sciopero degli attori.

Weiss ha spiegato:

Abbiamo scritto quella sequenza il giorno prima dello sciopero. Era letteralmente lunga cinque pagine, ma pensavamo realmente che valesse la pena girarla. Netflix ha reagito in modo grandioso. Sarebbe stato davvero facile per loro dire: ‘Avete uno show finito che è pronto ad andare in onda’. Rimandare per una scena di cinque minuti con due persone in un bar… Quello ha richiesto una certa forza d’animo da parte loro per dire ‘Sì’.