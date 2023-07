La serie Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere non sembra aver convinto i membri della Television Academy: il progetto targato Amazon Studios ha infatti ottenuto solo sei nomination agli Emmy 2023 nelle categorie tecniche.

Lo show ispirato all’opera di J.R.R. Tolkien ha ottenuto le sue candidature come Migliori Costumi in una serie fantasy/sci-fi, Miglior Design dei Titoli di Testa, Miglior Trucco Prostetico, Miglior Tema Musicale, Miglior Sound Editing per una serie di genere comedy o drammatica (con episodi della durata di un’ora), e Migliori Effetti Visivi in una stagione o un film.

Gli Anelli del Potere è comunque stata esclusa dalle categorie principali e più ambite, tra cui quella come Miglior Serie Drammatica.

La speranza, per l’ambizioso show prodotto per Prime Video, è forse quella di ottenere progressivamente maggiori consensi da parte del pubblico e della critica, come accaduto in passato a Game of Thrones.

Che ne pensate delle nomination agli Emmy 2023 assegnate a Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere?

