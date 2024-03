JK Simmons doppia due dei padri più cattivi degli ultimi anni, Omni-Man in Invincible e Ketheric Thorm nel gioco di successo Baldur’s Gate III.

In una recente intervista per promuovere la seconda parte della stagione 2 di Invincible, l’attore ha eletto il padre peggiore tra i due:

Penso che siamo nel mezzo di quello che speriamo sia un arco narrativo molto più lungo con Omni-Man. Quindi ovviamente non è Fred MacMurray in My Three Sons, ma sento che ci sia sempre la possibilità di redenzione per lui. Quindi dirò che la giuria può ancora votare, ma spero che Omni Man non vinca la competizione per il peggior papà dell’universo pop quando tutto sarà detto e fatto.