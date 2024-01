Jeremy Renner ha aggiornato i suoi fan condividendo la prima foto dal set della stagione 3 di Mayor of Kingstown, la serie targata Paramount+.

L’attore ha infatti pubblicato uno scatto sui social e su Instagram ha condiviso le proprie emozioni.

La star ha dichiarato:

Primo giorno sul set… Oggi sono nervoso. Spero che funzioni e di riuscire a farcela per la nostra produzione e, ancora più importante, per i fan.

Un anno fa l’attore è stato investito dallo spazzaneve che stava usando per liberare dalla neve la strada davanti a casa, subendo oltre 30 fratture, riuscendo per fortuna a superare i momenti peggiori, impegnandosi duramente nel proprio recupero fisico.

Jeremy, poche settimane fa, aveva dichiarato a CNN che si sentiva abbastanza forte e che sarebbe ritornato per la prima volta sul set della serie, assicurando che avrebbe cercato di dare il meglio.

Paramount+ aveva annunciato il rinnovo per la terza stagione di Mayor of Kingstown nel mese di settembre, confermando così che Renner avrebbe ripreso il ruolo di Mike McLusky, un ex detenuto la cui famiglia lavora mediando le dispute tra gang di strada, condannati al carcere, guardie e poliziotti nella cittadina del Michigan che dà il titolo alla serie.

