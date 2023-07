In Jessica Jones, David Tennant ha interpretato Killgrave, uno dei personaggi più apprezzati dello show.

ComicBook.com ha intervistato David Tennant riguardo l’imminente seconda stagione di Good Omens, chiedendogli anche se c’è una possibilità che Kilgrave possa tornare nel MCU:

Dalla tua bocca all’orecchio di Kevin Feige. Sì, sì, sì. Fantastico. Molto bene diffondiamo l’idea!

Al momento, ci sono alcuni rumor che vorrebbero il debutto della Jessica Jones di Krysten Ritter nel MCU nella prossima serie di Daredevil, che ci siano speranze di vedere anche Tennant?

Attualmente i vertici della Marvel non hanno rivelato i dettagli riguardanti la trama di Daredevil: Born Again, o l’identità di tutti i personaggi dei fumetti coinvolti. Per ora, tuttavia, sembra che Karen Page e Foggy Nelson potrebbero non essere presenti nella storia o al centro di un recasting.

Nel cast ci saranno Charlie Cox nella parte di Matt Murdock, Vincent D’Onofrio che sarà Wilson Fisk/Kingpin, Jon Bernathal nella parte di Frank Castle/The Punisher, Michael Gandolfini, Margarita Levieva, Sandrine Holt, e Nikki James.

