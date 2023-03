Daredevil: Born Again nuove foto dal set svelano delle sequenze flashback

Le riprese di Daredevil: Born Again sono in corso in queste settimane, e dal set sono trapelate delle nuove foto che svelano delle scene flashback.

Nella foto, che potete vedere qui sotto, gli attori sono vestiti con abiti anni ottanta, il che fa presupporre a un flashback dei protagonisti.

Attualmente i vertici della Marvel non hanno rivelato i dettagli riguardanti la trama di Daredevil: Born Again, o l’identità di tutti i personaggi dei fumetti coinvolti. Per ora, tuttavia, sembra che Karen Page e Foggy Nelson potrebbero non essere presenti nella storia o al centro di un recasting.

Nel cast ci saranno Charlie Cox nella parte di Matt Murdock, Vincent D’Onofrio che sarà Wilson Fisk/Kingpin, Jon Bernathal nella parte di Frank Castle/The Punisher, Michael Gandolfini, Margarita Levieva, Sandrine Holt, e Nikki James.

Fonte: Comic Book