Jessica Jones: negli Stati Uniti la serie ha cambiato titolo

In Italia uscirà il 20 novembre su Netflix

Le serie Marvel uscite in precedenza su Netflix si sono trasferite su Disney+, e la piattaforma sembra abbia cambiato il titolo di Jessica Jones.

Come potete vedere dalle immagini qui sotto, il titolo della serie tv è cambiato da Jessica Jones ad A.k.a. Jessica Jones. Come saprete se avete visto la serie, ogni episodio ha nel titolo proprio la sigla A.k.a.

In Italia la serie ha ancora lo stesso nome di quando era disponibile su Netflix, ma vi terremo aggiornati nel caso ci fossero ulteriori novità nei prossimi giorni.

Jessica Jones, creata da Brian Michael Bendis e Michael Gaydos, è una supereroina che soffre di un disordine da stress post-traumatico che la porta a dover indossare un costume e ad aprire un’agenzia da detective a New York per poter assistere altri supereroi in difficoltà.

Le tre stagioni di Jessica Jones sono disponibili su Disney+.

Vi piace il nuovo titolo di Jessica Jones? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Tuttw le notizie sulla serie potete trovarle nella nostra scheda.

Fonte: Comic Book