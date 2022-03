Dalla fine di febbraio tutte le serie prodotte in collaborazione trahanno abbandonato la piattaforma streaming. Il 16 marzo, Daredevil hanno fatto il loro debutto ufficiale su Disney+, quanto meno in alcuni paesi come Stati Uniti e Regno Unito.

Alcuni fan hanno notato che nei titoli di testa delle serie, sono stati completamente rimossi tutti i riferimenti a Netflix, lasciando spazio a sfondi senza alcuna scritta. Qui sotto potete vedere due esempi nelle sigle di Daredevil e Jessica Jones.

Netflix really thought they bigger then marvel😹😹😹

Ridiculous🚮 https://t.co/yhzfmf7Pu7 — Quentin™ (@QuentinEdi) March 20, 2022

Al momento le ex-serie Marvel Netflix non sono ancora disponibili sul catalogo italiano di Disney+. Vi aggiorneremo nel caso ci siano ulteriori novità.

Cosa ne pensate della scelta di Marvel di rimuovere tutti i riferimenti di Netflix dalle serie prodotte dalla piattaforma? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Comic Book