Johnny Knoxville, su Instagram, ha condiviso le foto scattate durante la realizzazione di Ride With Norman Reedus nella città di Roma. La star di Jackass ha scritto online:

Avrei dovuto pubblicare questo post da tempo, ma a causa dello sciopero SAG non ho potuto farlo. Ho avuto il grandioso piacere di viaggiare e andare in giro per Roma con il mio vecchio amico Norman Reedus per il suo show. Abbiamo visitato Civita di Bagnoregnio, uno spettacolare villaggio etrusco di 2500 anni che sta venendo rovinato dall’erosione in cima a una collina. Una gang di motocicliste ci ha fatto fare un tour di Roma e la cosa migliore di tutte è che io e Norman abbiamo avuto un’occasione per bere delle birre e aggiornarci per la prima volta dopo molti anni. Sono sicuramente orgoglioso di lui e di tutti i traguardi che riesce a raggiungere, ed è stato meraviglioso apparire nel suo show.

Tra le guest star della nuova stagione dello show con al centro il protagonista di The Walking Dead ci sono state, oltre a Johnny Knoxville, anche Keanu Reeves (John Wick: Chapter 4), Adri Law (fondatore di Paradise Road Show + Reunion Car and Moto Show), e Josh Holloway (Yellowstone).

Nello show si assiste alle esperienze vissute in moto da Norman Reedus in giro per il mondo con una serie di ospiti speciali.

In precedenza lo show ha ospitato Peter Fonda, Dave Chapelle, Sean Patrick Flannery, Josh Brolin, Greg Nicotero e i protagonisti di The Walking Dead Andrew Lincoln, Jeffrey Dean Morgan, Steven Yeun, Austin Amelio, Ryan Hurst, Michael Rooker e Melissa McBride.

