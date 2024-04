In occasione dell’uscita di Knuckles, il protagonista Adam Pally ha analizzato l’evoluzione del suo personaggio Wade nel franchise di Sonic.

Wade è stato introdotto nel primo film di Sonic the Hedgehog, come vice sceriffo di Green Hills. Nella serie tv di Knuckles diventa l’apprendista dell’Echidna. Adam Pally è stato recentemente intervistato da Comic Book riguardo proprio l’evoluzione del suo personaggio:

Grazie per averlo definito credibilmente umano. Me l’hanno fatto notare in molti di essere ‘credibilmente umano’. Mi piace semplicemente interpretarlo. Mi piace interpretare qualcuno che è disposto a farsi spezzare il cuore. Perché se sei disposto ad affrontare tutto ciò, devi guardare tutto con una mentalità positiva, sapendo che questa volta potrebbe andare a modo suo. Non penso di vivere abbastanza in quel modo, quindi è bello andare al lavoro ogni giorno, indossare quel vestito e affrontare le cose in quel modo.