Knuckles, la recensione della stagione 1 disponibile su Paramount+ dal 27 aprile 2024.

Il primo film di Sonic è stato una sorta di capostipite della rinascita degli adattamenti live action dei videogiochi, fino a quel momento tutti altamente dimenticabili. C’è stato qualche altro disastro (come Monster Hunter), ma da quel primo film col porcospino blu, si susseguirono una serie di buoni adattamenti, arrivando alle vette raggiunte da The Last of Us e Fallout negli ultimi due anni.

In attesa del terzo film, in arrivo questo dicembre, Paramount+ ci invita nuovamente nel mondo di Sonic, per parlarci di Knuckles, il rosso echidna guerriero che prende un po’ troppo tutto sul serio.

A dargli la voce in originale ci sarà nuovamente Idris Elba, mentre al suo fianco ci sarà l’imbranatissimo Wade di Adam Pally, vice-sceriffo della contea di Green Hills. I due sono pronti a vivere una grande avventura, nei sei episodi ...