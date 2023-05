Sean Gunn ha collaborato nuovamente con Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino in occasione della stagione 5 della serie La fantastica signora Maisel.

L’interprete di Kirk in Una Mamma per Amica, intervistato da ComicBook, ha spiegato parlando della puntata che arriverà in streaming il 5 maggio:

Si è trattatato di un’esperienza entusiasmante.

Senza rivelare spoiler, l’attore ha spiegato che il suo personaggio sarà diverso da Kirk:

Non è esattamente come lui. No, è piuttosto nuovo. Ed è questa la questione: sono così fortunato nella mia carriera da poter lavorare con degli autori così grandiosi perché la maggior parte del lavoro è già stato fatto quando hai degli script fantastici.

Sean ha inoltre svelato come è stato coinvolto nelle riprese dell’ultima stagione della serie con star Rachel Brosnahan: Quando Amy e Dan dicono: ‘Ehi, vuoi venire a lavorare a qualcosa’, la risposta è sempre: ‘Sì, sì, sì. Quanto presto hai bisogno di me sul set?’.

Gunn ha sottolineato:

E Dan Palladino mi ha mandato un’e-mail e ha detto: ‘ehi, ho questa cosa per te. Pensi che riusciresti a farla?’. E ho risposto: ‘Sì, assolutamente’. E poi ha replicato: ‘Okay, bene. La scriverò pensando a te’. E quindi ha scritto il personaggio per me e non c’è niente di più gratificante. Ed è stato incredibilmente divertente. Ma sì, lavorerei con lui a prescindere. Spero di farlo… Spero di lavorare con lui per sempre.

Che ne pensate? Siete curiosi di vedere Sean Gunn nella stagione 5 della serie La Fantastica Signora Maisel?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: ComicBook



