Le riprese della stagione 2 e La Ruota del Tempo sono terminate quasi un anno fa, e i fan sono in attesa di sapere di più sui nuovi membri del cast.

Durante il JordanCon si è tenuto un panel virtuale e sono stati rivelati quattro nuovi membri del cast per la seconda stagione. L’attore danese Maja Simonsen, l’attore islandese e nuotatore olimpico Ragga Ragnars, l’attore irlandese Jay Duffy e la performer neozelandese Rima Te Wiata avranno tutti dei ruoli ricorrenti.

Maja Simonsen e Ragga Ragnars interpreteranno rispettivamente Chiad e Bain. Chiad è una fanciulla della setta del Fiume delle Pietre del Goshien Aiel che è legata come una sorella a Bain. Jay Duffy interpreterà Dain Bornhald, un ufficiale di alto rango dei Figli della Luce, mentre Rima Te Wiata interpreta Sheriam Bayanar, un’influente Aes Sedai dell’Ajah Blu.

Il progetto è ambientato in un mondo epico in cui la magia esiste e solo alcune donne possono accedervi. Al centro della trama ci sarà Moiraine (Rosamund Pike) membro di una potente organizzazione tutta al femminile chiamata Aes Sedai, che arriva nella cittadina di Two Rivers, dove intraprende un viaggio pericoloso insieme a cinque ragazzi e ragazze, tra cui è convinta ci sia la nuova reincarnazione del Drago, destinato a salvare o distruggere l’umanità.

Nel cast della serie della Ruota del tempo troviamo Josha Stradowski nel ruolo di Rand al’Thor. Daniel Henney sarà Lan Mandragoran e, secondo quanto riportato, la sua strada incrocerà quelle di Moiraine e di Nynaeve al’Meara (Zoe Robins).

L’adattamento del romanzo è stato firmato da Rafe Judkins.

