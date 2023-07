Tre anni fa, nel dicembre 2020, era stato annunciato lo sviluppo di una serie tv su Lando Calrissian destinata a Disney+, di cui Justin Simien si sarebbe occupato dello sviluppo, ma ora il filmmaker ha ammesso di non aver alcun aggiornamento sulla situazione.

Dopo l’annuncio compiuto da Kathleen Kennedy non si hanno però più avuto notizie del progetto dedicato al personaggio interpretato da Donald Glover, che avrebbe dovuto riprendere il ruolo dopo il film Solo: A Star Wars Story.

Alcuni mesi fa Kennedy, a capo di Lucasfilm, aveva sostenuto che la serie non era stata abbandonata, ma Simien ha ora dichiarato che non “ha ricevuto aggiornamenti da quell’aggiornamento”.

Justin, intervistato da The Direct, ha spiegato:

Ho certamente messo il mio cuore e trascorso molto tempo lavorando con loro per ideare uno show realmente grandioso. Sembra che tutti lo amino. E mi è stato detto che hanno dovuto compiere una pausa per colpa delle tempestiche, e l’aggiornamento successivo che ho avuto è stato alcuni anni fa. Quindi non so, non ho idea di cosa stia succedendo.

Glover aveva invece sostenuto che gli piacerebbe interpretare di nuovo Lando:

Interpretarlo è divertente, semplicemente sembra il modo giusto per farlo.

Donald aveva ribadito:

Non sono interessato a fare nulla che sia una perdita di tempo o semplicemente per avere un guadagno. Preferirei trascorrere tempo con le persone che apprezzo.

La star aveva quindi aggiunto che aveva parlato con Kathleen Kennedy della possibilità di interpretare nuovamente Lando.

Che ne pensate? Siete dispiaciuti per il fatto che Justin Simien non abbia alcun aggiornamento sulla serie dedicata a Lando Clarissian?

Fonte: Deadline

