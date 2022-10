Licantropus: lo speciale sul dietro le quinte in arrivo su Disney+

Disney+ ha annunciato l’arrivo di uno speciale dietro le quinte di Licantropus, il progetto diretto da Michael Giacchino, che debutterà in streaming il 4 novembre.

L’approfondimento non è stato inserito nella serie Marvel Studios’ Assembled, ma sembra sia indicato come Director by Night e sarà prevalentemente dedicato al lavoro compiuto da Michael Giacchino dietro la macchina da presa.

Marvel on Disney+ in November: 11/3 – Marvel Studios’ Assembled: The Making of She-Hulk: Attorney at Law 11/4 – Director by Night – special focusing on Michael Giacchino directing Werewolf by Night 11/4 – Marvel Studios Legends: King T’challa, Princess Shuri, The Dora Milaje — Alex Zalben (@azalben) October 18, 2022

Licantropus ha come star Gael Garcia Bernal e il compositore, che si è messo alla prova come regista dopo le sue numerose collaborazioni con la Disney, ha sottolineato che è stato realizzato come se fosse una storia indipendente dagli altri tasselli del MCU, anche se ha un’idea ben precisa dal modo in cui si può inserire nell’universo tratto dai fumetti, anticipando quindi un possibile ritorno dei personaggi nei film o nelle serie dello studio.

Potete rimanere aggiornati su tutte le notizie relative allo speciae della Marvel nella nostra scheda.

Fonte: ComicBook