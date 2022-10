Licantropus: Michael Giacchino ha un’idea precisa di dove si colloca lo speciale nel MCU

In molti si sono chiesti in che punto si colloca Licantropus nel Marvel Cinematic Universe e Michael Giacchino sembra avere un’idea precisa di come adattare l’avventura di Jack al resto.

In un’intervista con Collider, Giacchino ha svelato che al momento non è stato ancora discusso dove si collocherà lo speciale nel Marvel Cinematic Universe, ma lui nella sua mente ha pensato già al futuro, così che potesse dirigere senza alcun peso:

Ho un’idea molto specifica di come lo speciale si adatti a tutto, ma sono discussioni ancora da fare con tutti gli altri alla Marvel, Kevin, Stephen, Brian Gay e tutti gli altri. Queste sono le discussioni che spero di fare in futuro. Nella mia mente, dove devi avere una sorta di riferimento quando stai facendo qualcosa del genere, anche se è solo per te stesso o per spiegare a qualcun altro una motivazione o un personaggio. Ma come ho detto, è la mia idea. È la mia versione di dove tutto questo va a finire perché ne avevo bisogno per completarlo. Ma non era qualcosa che sentivamo necessario spiegare al momento. Era solo per me mentre lo stavo dirigendo.