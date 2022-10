Licantropus: perché non è una serie tv o un film?

Licantropus è disponibile da oggi su Disney+, e il produttore esecutivo Brian Gay ha spiegato perché non è un film o una serie tv.

Il co-produttore esecutivo dello speciale ha svelato come è stato scelto questo formato per la prima avventura di Jack Russel:

È divertente come a volte le cose si uniscano. Ed era solo una di quelle. Ci siamo sempre chiesti: dove potremmo presentare Licantropus? Adoriamo il personaggio. Cosa ci sembra giusto per lui? E, naturalmente, film, programmi TV, serie, serie di diversa durata, ma Disney+ ci consente di essere molto flessibili con ciò che facciamo.

Una delle cose che è sempre emersa è che adoriamo un buon vecchio speciale per la tv, qualcosa come Charlie Brown’s Christmas o Frosty the Snowman, cose del genere che erano speciali e si mostrano una volta, o forse una volta ogni anno. E abbiamo chiesto: ‘Beh, potremmo fare uno di quelli?’ e ci hanno detto di sì. Ed è da lì che è nato Licantropus.