Licantropus: perché non c’è la scena dopo i titoli di coda

Licantropus, lo special tv dei Marvel Studios che ha debuttato venerdì scorso su Disney+, non ha la scena dopo i titoli di coda.

Secondo il produttore Brian Gay, la scena dopo i titoli è assente perché è essenzialmente il finale dello speciale:

Quella scena finale del campeggio è nello stesso spirito di una normale scena dopo i titoli di coda. Volevamo mettere, sai, un bel punto, credo, alla fine dello speciale che potesse significare che la storia poteva andare avanti da quel momento. E quindi ogni volta che c’è, sai, un collegamento, è sempre con quello che succede dopo, cosa sta succedendo a questi personaggi, Werewolf e Man-Thing non sanno cosa gli succederà dopo. Sono sopravvissuti a malapena a questa notte. E quindi abbiamo deciso di festeggiar eil momento piuttosto che guardare a cosa gli riserverà il futuro.

Il protagonista è l’attore Gael Garcia Bernal nel ruolo del licantropo che dà il titolo allo speciale, mentre nel cast c’è anche Laura Donnelly nella parte di Elsa Bloodstone.

Giacchino, in passato, ha diretto un episodio di Star Trek: Short Treks e un cortometraggio, Monster Challenge, ma Licantropus sarà il suo primo vero impegno nella veste di regista dopo numerose collaborazioni con Disney ed esperienze nel MCU.

L’artista ha firmato la colonna sonora di progetti Marvel come Doctor Strange, Spider-Man: Homecoming e Thor: Love and Thunder.

Licantropus è disponibile su Disney+.

Fonte: Comic Book