Nell’episodio 3 della stagione 2 di Loki viene citato Balder il coraggioso, fratello di Thor mai apparso nel Marvel Cinematic Universe.

Il regista Kasra Farahani ha svelato qualche retroscena dell’easter egg:

No non era un collegamento a Doctor Strange… Prima di tutto, la battuta si riferiva al fatto che, se hai delle statue di Thor e Odino , ti aspetteresti che la terza statua sia Loki, ma non è andata così. Ma si tratta anche di usare questa opportunità come un’opportunità per ricordare a Loki e al pubblico che non è solo qualcuno che lavora con la TVA, ma che è un Dio. Che viene da quel ceppo e che ha quel potere dentro di sé. E poi, infine, sarei negligente se non dicessi che a metà della Fiera Mondiale di Chicago hanno portato tutte queste diverse culture da tutto il mondo e hanno creato dei padiglioni per loro. E la verità è che a volte sono padiglioni riduttivi e decisamente razzisti. Quindi volevo in un certo senso sottolineare tutto questo quando Loki dice che “non puoi distillare un’intera cultura in un diorama”. Volevo farlo vedere.