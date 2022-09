Loki: Tom Hiddleston parla della stagione 2 e della situazione del protagonista

Tom Hiddleston ha parlato della stagione 2 di Loki in una nuova intervista in cui parla del modo in cui continuerà la storia dopo l’esplosivo finale degli episodi precedenti.

L’attore ha dichiarato:

Finisce con questo enorme punto di domanda, ovvero ‘Chi sono? Dove sono?’. Quindi non vedo l’ora di essere coinvolto e provare a rispondere a queste domande e inoltre completare il percorso. Penso… Siamo semplicemente all’inizio nella prima stagione con l’introduzione del Mutliverso e di un nuovo Multiverso di possibilità infinite con le Varianti.

Hiddleston ha proseguito spiegando:

La prima stagione sembrava questo straordinario puzzle che allontanava Loki da tutto quello che conosceva e che il pubblico sapeva sul suo rapporto con tutti i personaggi coinvolti nel MCU e lo introduceva in un mondo poco conosciuto alla Time Variance Authority, del TVA, e posizionava questa sua capacità caotica e legata all’improvvisazione all’interno di un’istituzione all’insegna dell’ordine, della struttura e della forma… E arriva alla fine di quel viaggio, e alla fine di questi sei episodi e di tutta la complessità che contraddistingue il confronto con Sylvie, ritorna e Mobius e B-15 non sanno chi sia.

Cosa vi aspettate dalla stagione 2 di Loki, con star Tom Hiddleston? Lasciate un commento!

Trovate tutte le informazioni su Loki, la serie Tv con Tom Hiddleston, nella nostra scheda.

Di recente, abbiamo ritrovato Tom Hiddleston anche nella serie Tv prodotta da Apple TV+ dal titolo Il serpente dell’Essex, in cui compare di fianco a Claire Danes. Ecco la nostra recensione.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Entertainment Weekly