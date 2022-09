Marvel: Brian Kesinger sta lavorando a una serie tv animata ancora non annunciata

Nonostante i numerosi annunci al San Diego Comicon e al D23, sembra proprio che ci sia un progetto animato Marvel Studios diretto da Brian Kesinger non ancora annunciato.

Lo ha svelato lo stesso Kesinger sulla sua pagina Facebook che dirigerà una serie non ancora annunciata per Marvel Studios:

NOTIZIE ENTUSIASMANTI! Non posso credere di poterlo dire davvero, ma questo autunno dirigerò una nuova serie animata presso i Marvel Studios! Non posso ancora condividere altri dettagli perché il progetto non è stato annunciato ma posso dire che è MOLTO bello! Grazie a tutti coloro che mi hanno supportato nel mio viaggio artistico. Excelsior! #marvel #mcu #animation #newjob

Questo progetto potrebbe essere tra quelli preannunciati da Brad Winderbaum ai microfoni di Variety:

Penso che la cosa sorprendente della Saga del Multiverso in particolare sia che puoi percorrere così tante altre strade. Abbiamo sperimentato a lungo in studio per raccontare storie che si svolgono in modo lineare, ma anche per tornare indietro nel tempo e mostrare come l’MCU può sbocciare in altre vie del passato. Il multiverso, ci permette di guardare percorsi alternativi e altre interpretazioni dei personaggi, il che è, ovviamente, ciò che accade nei fumetti quando diversi artisti, diversi scrittori, diversi narratori lavorano con i personaggi. Li vedi espandersi e crescere in modo imprevisto e inaspettato. E questo è quello che ci guida mentre realizziamo i progetti animati.