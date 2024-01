La serie Masters of the Air, in arrivo il 26 gennaio in streaming, sembra abbia potuto contare su un budget davvero milionario, come riporta il sito Puck News.

Apple TV+ avrebbe infatti investito ben 300 milioni di dollari, 50 in più rispetto alla cifra usata per realizzare il film Killers of the Flower Moon. I programmatori Zack Van Amburg e Jamie Erlicht, responsabili dei contenuti della piattaforma, hanno infatti puntato alla realizzazione di serie e film coinvolgendo nomi importanti e prestigiosi, dietro e davanti la macchina da presa, nonostante Apple TV+ rappresenti solo, secondo i dati Nielsen di novembre 2023, una percentuale dello 0,29% per quanto riguarda gli utenti dei servizi in streaming.

Nielsen November, 2023 US viewing share via smart TVs & TV connected devices Some tiny streaming services hidden in "Other Streaming": AppleTV+: 0.29%

Discovery+: 0.19%

All ESPN (incl ESPN+): 0.12%

Crunchyroll: 0.08%

Twitch: 0.06% pic.twitter.com/P0vVPP90Y0 — TV Grim Reaper (@TVGrimReaper) January 5, 2024

Il numero ridotto di spettatori limita, rispetto ad altri servizi e alle emittenti tradizionali, il coinvolgimento sui social e l’interesse del pubblico, tuttavia Apple sembra, secondo gli esperti del sito, non avere ancora deciso come affrontare la situazione relativa alla produzione dei contenuti originali, che rappresentano una considerevole uscita economica dalle casse della società. Tra le opzioni a disposizione dei responsabili sembra ci sia quella di comprare dei titoli per poter ampliare in modo significativo il proprio catalogo o decidere in che modo compiere i futuri investimenti, concentrandosi forse sugli eventi sportivi dal vivo, come stanno pensando di fare alcuni prestigiosi concorrenti sul mercato.

Nell’attesa di una decisione sul futuro di Apple TV+, debutterà il nuovo progetto dei produttori esecutivi di Band of Brothers e The Pacific, Steven Spielberg, Tom Hanks e Gary Goetzman, che vanta un cast stellare guidato dal candidato all’Oscar Austin Butler, Callum Turner, Anthony Boyle, Nate Mann, Rafferty Law, il candidato all’Oscar Barry Keoghan, Josiah Cross, Branden Cook e Ncuti Gatwa.

La sinossi di Masters of Air

Basata sull’omonimo libro di Donald L. Miller e sceneggiato da John Orloff, Masters of the Air segue gli uomini del 100° Gruppo Bombardieri (il “Bloody Hundredth”) alle prese con pericolosi raid di bombardamento sulla Germania nazista in condizioni proibitive, dovute al gelo, alla mancanza di ossigeno e al terrore di un combattimento condotto a 25.000 piedi di altezza. La rappresentazione del prezzo psicologico ed emotivo pagato da questi giovani uomini che hanno contribuito a distruggere l’orrore del Terzo Reich di Hitler è al centro della storia di Masters of the Air. Alcuni furono abbattuti e catturati; altri furono feriti o uccisi. Altri ancora ebbero la fortuna di tornare a casa. Indipendentemente dal destino individuale, tutti hanno ricevuto un tributo.

Spaziando dai campi e villaggi bucolici del sud-est dell’Inghilterra, alle dure privazioni di un campo di prigionia tedesco e ritraendo un periodo unico e cruciale della storia mondiale, “Masters of the Air” è un vero e autentico successo cinematografico sia in termini di scala, che di portata.

Prodotta dagli Apple Studios, Masters of the Air è prodotta esecutivamente da Spielberg attraverso Amblin Television, e da Hanks e Goetzman per conto di Playtone. Darryl Frank e Justin Falvey della Amblin Television sono co-produttori esecutivi insieme a Steven Shareshian della Playtone. Oltre a scrivere, Orloff è co-produttore esecutivo. Anche Graham Yost è produttore esecutivo della serie. Anna Boden, Ryan Fleck, Cary Joji Fukunaga, Dee Rees e Tim Van Patten si alternano alla regia.

Che ne pensate del budget di Masters of the Air? Lasciate un commento!

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Puck News

I film e le serie imperdibili